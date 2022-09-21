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Власти российского региона сообщили о пожаре после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пожаре в частном доме после обстрела ВСУ

Фото: Anton Gyngazov / Globallookpress.com

После обстрела в селе Логачевка в Белгородской области загорелся частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«После обстрела в селе Логачевка Валуйского горокруга загорелся частный жилой дом. Все оперативные службы выехали на место», — объяснил глава области.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Более подробную информацию губернатор пообещал дать позднее.

16 сентября стало известно об обстреле приграничного города Валуйки в Белгородской области. По данным властей, в результате погиб один человек, еще двое пострадали. Кроме того, оказалась повреждена электроподстанция, вследствие чего было нарушено электроснабжение города.

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Никита Абрамов
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