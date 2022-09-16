В результате обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области погиб человек

Приграничный город Валуйки в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ, есть погибший

Приграничный город Валуйки в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения. Также есть разрушения: оказалась повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение города. Кроме того, загорелись восемь частных домов и три автомобиля.

Политик сообщил о сработавшей системе противовоздушной обороны.

Сейчас на место ЧП выехали все оперативные службы, а также руководство округа.

15 сентября Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Красный Хутор. «По докладу главы поселения, новые разрушения есть в 14 домовладениях. Предварительно, пострадавших нет. Жители улиц, проходящих вдоль границы, еще вчера были отселены», — написал он.