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Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле со стороны Украины

Гладков сообщил, что ВСУ вновь обстреливают село Красный Хутор Белгородского района

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреливают село Красный Хутор Белгородского района. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По докладу главы поселения, новые разрушения есть в 14 домовладениях. Предварительно, пострадавших нет. Жители улиц, проходящих вдоль границы, еще вчера были отселены», — написал он.

Об обстреле села Красный Хутор со стороны Украины сообщалось также 14 сентября. Глава Белгородского района организовал вывоз жителей на безопасное расстояние.

Вечером 13 сентября сообщалось об обстреле другого приграничного поселка Белгородской области — Шелаево. В результате атаки два человека получили легкие ранения. В тот же день под обстрел попал населенный пункт Журавлевка. По словам Гладкова, это «пустое село, где остались одни старики по 80 и 90 лет».

В Белгородской области до 22 сентября действует высокий уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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