Стало известно о вывозе жителей приграничного российского села

Гладков сообщил о вывозе жителей села Красный Хутор из-за обстрела со стороны Украины

Глава Белгородского района Белгородской области организовал вывоз жителей на безопасное расстояние из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате атаки есть разрушения. О погибших или пострадавших не сообщается.

Вечером 13 сентября также сообщалось об обстреле приграничного поселка Шелаево в Белгородской области. В результате атаки два человека получили легкие ранения. Под обстрел 13 сентября попало и село Журавлевка. По словам Гладкова, это «пустое село, где остались одни старики по 80 и 90 лет».

12 сентября губернатор Белгородской области призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. После обстрела со стороны Украины свои дома также покинули многие жители другого населенного пункта — села Логачевка.