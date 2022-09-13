Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле со стороны Украины

Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли граничащее с Украиной село Журавлевка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли село Журавлевка. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе атаки были повреждены здания школы, местного дома культуры и администрации. «Вооруженные силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!» — написал Гладков.

12 сентября он призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. После обстрела со стороны Украины свои дома также покинули многие жители другого населенного пункта российского региона — села Логачевка.

Глава Белгородской области также поручил правительству региона подготовить отчет о ситуации с подвалами в многоквартирных домах, которые могут использоваться как укрытия при обстрелах.