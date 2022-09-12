Губернатор Белгородской области призвал жителей двух сел эвакуироваться

Губернатор Белгородской области призвал эвакуироваться жителей сел Журавлевка и Нехотеевка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Продолжаем убеждать людей временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — сообщил политик. Также Гладков рассказал, что в ближайшее время в эти населенные пункты начнут завозить строительные материалы для ремонта разрушенных домовладений и подключения тепловых пунктов.

Губернатор отметил, что обстановка в Журавлевке сложная, но все службы продолжают работу, от администрации и добровольной дружины до силовых ведомств и погранслужбы.

Ранее 12 сентября жителей села Логачевка в Белгородской области эвакуировали после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов. По его словам, многие местные жители уехали к родственникам. 27 человек, среди которых восемь детей, разместили в Валуйках.