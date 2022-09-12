Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Губернатор Белгородской области призвал жителей двух сел эвакуироваться

Губернатор Белгородской области призвал эвакуироваться жителей сел Журавлевка и Нехотеевка

Фото: @vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Продолжаем убеждать людей временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — сообщил политик. Также Гладков рассказал, что в ближайшее время в эти населенные пункты начнут завозить строительные материалы для ремонта разрушенных домовладений и подключения тепловых пунктов.

Губернатор отметил, что обстановка в Журавлевке сложная, но все службы продолжают работу, от администрации и добровольной дружины до силовых ведомств и погранслужбы.

Ранее 12 сентября жителей села Логачевка в Белгородской области эвакуировали после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов. По его словам, многие местные жители уехали к родственникам. 27 человек, среди которых восемь детей, разместили в Валуйках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пушилин заявил об уничтожении выдвинувшихся к донецкому аэропорту бойцов ВСУ
Павлинов жестоко убили в саду кафе в центре Москвы
Губернатор Белгородской области призвал жителей двух сел эвакуироваться
Посвященные спецоперации на Украине школьные уроки продлятся весь учебный год
Канадский хоккеист сравнил КХЛ и НХЛ
Постпред России при ЕС заявил о скорой отставке
В Китае сочли важным заявление Путина о США
Стало известно о покушении на ректора Херсонского государственного университета
Россияне захотели помочь губернатору осуществить мечту поехать в Донбасс
Раненый краснокнижный медведь с Диксона потерял способность ходить
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.