Российский губернатор поручил проверить входы в подвалы на случай обстрела

Губернатор Гладков поручил проверить входы в подвалы Белгорода на случай обстрела

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил правительству региона подготовить отчет о ситуации с подвалами в многоквартирных домах, которые могут использоваться как укрытия от обстрелов. Трансляцию совещания губернатор опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона поручил за неделю опросить горожан и проверить, знают ли они, где лежат ключи от подвалов и как попасть в эти помещения. Гладков попросил подготовить отчет по ситуации с укрытиями в приграничных территориях, в особенности в Белгороде.

Губернатор отметил, что два месяца назад давал поручения по изготовлению

дополнительных ключей и размещению данных на информационных стендах каждого подъезда о том, в какой квартире находится ключ от подвала. Однако поручение выполнено не было, добавил Гладков.

В Белгородской области до 22 сентября действует высокий уровень террористической опасности. По словам главы региона, подобная мера позволит правильно скоординировать усилия местных властей и правоохранительных органов.