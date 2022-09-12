Жителей российского села эвакуировали после обстрела со стороны Украины

В Белгородской области после обстрела ВСУ эвакуировали жителей села Логачевка

Жителей села Логачевка в Белгородской области эвакуировали после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов во время прямой трансляции, запись которой опубликована в соцсети «Вконтакте».

По его словам, многие местные жители уехали к родственникам. 27 человек, среди которых восемь детей, разместили в Валуйках.

По словам Дыбова, кормлением животных, оставшихся в селе после эвакуации их хозяев, займутся муниципальные власти, а также военная полиция и Росгвардия. Он также добавил, что сейчас Логачевка полностью отключена от газа и электричества.

Об обстреле расположенного в селе погранпункта 12 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позже стало известно, что в результате удара ВСУ погибла пенсионерка 1942 года рождения, оказавшаяся гражданкой Украины. Еще четыре человека пострадали.

Кроме того, Гладков заявил, что 12 сентября в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. В результате осколками снаряда была повреждена кровля одного дома в Белгороде, а также машина в поселке Комсомольском. Губернатор поручил правительству региона подготовить отчет о ситуации с подвалами в многоквартирных домах, которые могут использоваться как укрытия от обстрелов.