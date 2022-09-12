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Белгородский губернатор сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле погранпункта Логачевка бойцами ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

В Белгородской области со стороны Украины был обстрелян погранпункт Логачевка. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки бойцов ВСУ никто не пострадал. Разрушений на территории российского села нет, пояснил Гладков.

Сейчас глава городского округа вывозит жителей населенного пункта Логачевка в безопасное место, добавил белгородский губернатор.

8 сентября Гладков рассказал, что российские системы ПВО сбили над Белгородом две украинские ракеты. Тогда он уточнил, что в результате удара нет ни жертв, ни пострадавших.

В Белгородской области до 22 сентября действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. По словам Гладкова, данная мера позволит правильно скоординировать усилия местных властей и правоохранительных органов.

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Анна Щербакова
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