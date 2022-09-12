Глава граничащего с Украиной региона России сообщил о сработавшей системе ПВО

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей в Белгородской области системе ПВО

В граничащей с Украиной Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, противник нанес удар по Белгородскому району. В результате осколками снаряда была повреждена кровля дома в Западном переулке Белгорода, а также один легковой автомобиль в поселке Комсомольском. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины погранпункта Логачевка. По его словам, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее о сработавшей системе ПВО сообщали жители Белгорода. В сети появились снятые очевидцами кадры, на которых слышны взрывы в небе.

8 сентября Гладков также сообщал о двух сбитых российскими средствами ПВО ракетах Вооруженных сил Украины. Осколками снарядов была повреждена кровля жилого дома.