В Белгороде сработала система ПВО

Жители Белгорода сообщили о работающей системе ПВО из-за взрывов в небе

Жители Белгорода сообщили о работающей системе противовоздушной обороны (ПВО) из-за взрывов в небе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Жесть Белгород».

На появившихся видеокадрах местных жителей раздаются взрывы. Предположительно, работает система ПВО.

Власти российского города пока никак не комментируют эту информацию.

8 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Гладков тогда подчеркивал, что в результате атаки погибших и пострадавших нет.

