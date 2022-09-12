В Белгороде сработала система ПВО
Жители Белгорода сообщили о работающей системе ПВО из-за взрывов в небе
Жители Белгорода сообщили о работающей системе противовоздушной обороны (ПВО) из-за взрывов в небе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Жесть Белгород».
На появившихся видеокадрах местных жителей раздаются взрывы. Предположительно, работает система ПВО.
Власти российского города пока никак не комментируют эту информацию.
8 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Гладков тогда подчеркивал, что в результате атаки погибших и пострадавших нет.