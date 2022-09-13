ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Шелаево, два человека ранены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный поселок Шелаево в Белгородской области, два человека ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Есть пострадавшие — двое мирных жителей. Ранения легкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой», — написал он.

Ранее во вторник, 13 сентября, ВСУ также вновь обстреляли село Журавлевка. По словам Гладкова, в результате атаки были повреждены здания школы, местного дома культуры и администрации.

12 сентября губернатор призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. После обстрела со стороны Украины свои дома также покинули многие жители другого населенного пункта российского региона — села Логачевка.

В Белгородской области до 22 сентября действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. По словам Гладкова, данная мера позволит правильно скоординировать усилия местных властей и правоохранительных органов.