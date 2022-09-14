ВСУ обстреляли белгородское село

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Красный Хутор со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Красный Хутор. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки украинской стороны есть разрушения. Гладков подчеркнул, что глава Белгородского района вывозит местных жителей на безопасное расстояние.

Жители Красного Хутора накануне сообщали в соцсетях о взрывах.

Вечером 13 сентября украинцы обстреляли приграничный поселок Шелаево в Белгородской области. По данным губернатора, в результате происшествия два человека получили ранения.

Днем того же дня со стороны Украины обстреляли село Журавлевка. По словам Гладкова, в результате этой атаки ВСУ оказались повреждены здания школы, местного дома культуры и администрации.

В Белгородской области до 22 сентября действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Губернатор российского региона уточнил, что данная мера позволит правильно скоординировать усилия местных властей и правоохранительных органов.