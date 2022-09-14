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ВСУ обстреляли белгородское село

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Красный Хутор со стороны ВСУ
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Красный Хутор. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки украинской стороны есть разрушения. Гладков подчеркнул, что глава Белгородского района вывозит местных жителей на безопасное расстояние.

Жители Красного Хутора накануне сообщали в соцсетях о взрывах.

Вечером 13 сентября украинцы обстреляли приграничный поселок Шелаево в Белгородской области. По данным губернатора, в результате происшествия два человека получили ранения.

Днем того же дня со стороны Украины обстреляли село Журавлевка. По словам Гладкова, в результате этой атаки ВСУ оказались повреждены здания школы, местного дома культуры и администрации.

В Белгородской области до 22 сентября действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Губернатор российского региона уточнил, что данная мера позволит правильно скоординировать усилия местных властей и правоохранительных органов.

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Анна Щербакова
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