Весившая 156 килограммов 70-летняя женщина похудела вдвое

Today: женщина решила избавиться от проблем со здоровьем и сбросила 72 килограмма

70-летняя Дебби Роуз из американского штата Вашингтон похудела вдвое ради сохранения здоровья. Об этом сообщает Today.

Женщина сбросила 72 килограмма, когда столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем и решила от них избавиться. Роуз было тяжело дышать, она плохо слышала, и постоянно мучилась от повышенного давления. У женщины также начались боли в коленях, и врачи сказали, что все это вызвано излишним весом.

Ранее весившая 156 килограммов Роуз делала операцию по шунтированию желудка, которая помогала ей съедать небольшие порции еды. Но этого было недостаточно, поэтому пожилая женщина изменила рацион и начала заниматься спортом.

Сейчас Роуз практикует интервальное голодание и придерживается диеты 80/20. «Я ем здоровую пищу 80 процентов времени, а 20 процентов — все, что захочу. Я могу есть что угодно, просто не все сразу. Это действительно работает. Я не чувствую себя обделенной, и теперь это мой образ жизни», — рассказывает женщина. Она старается есть два раза в день и следит за калориями.

Год назад Роуз заменили один коленный сустав, и врач дал ей ряд упражнений. «Я начала выполнять их, и после того, как мне вылечили первое колено, я стала намного сильнее. Я добавила немного упражнений из йоги. Но ходить все еще было трудно из-за второго колена», — вспоминает Роуз.

Ей заменили второй коленный сустав примерно через год, и теперь она проходит от шести до девяти тысяч шагов в день. Женщина делает приседания, силовые упражнения с лентами и катается на лежачем трехколесном велосипеде. Роуз также недавно присоединилась к группе для похудения в социальной сети. Она с удовольствием делится своими успехами и общается с другими людьми, чтобы получить мотивацию и поддержку.

Ранее сообщалось, что 137-килограммовая жительница британского города Норталлертон решила похудеть после того, как застряла в кресле. Британка заедала стресс жареной и жирной пищей, особенно она любила кебабы и другие блюда навынос.