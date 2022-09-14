Женщина застряла в кресле, решила похудеть и сбросила 76 килограммов

137-килограммовая британка похудела на 76 килограммов благодаря подсчету калорий

137-килограммовая жительница британского города Норталлертон, графство Северный Йоркшир, решила похудеть после того, как застряла в кресле. Секрет успеха женщины, сумевшей сбросить 76 килограммов, раскрыл портал Yahoo! News.

47-летняя Джоанна Тейлор рассказала, что в юности у нее не было проблем с лишним весом. Она начала полнеть после рождения четырех сыновей и сильно переживала по поводу своего внешнего вида. Британка заедала стресс жареной и жирной пищей, особенно она любила кебабы и другие блюда навынос. Тейлор ела трижды в день и перекусывала между приемами пищи.

Когда окружающие начали критиковать ее внешность, Тейлор практически перестала выходить из дома. Поворотный момент настал, когда она застряла в кресле из-за своего лишнего веса. После этого она решила изменить образ жизни.

Женщина присоединилась к программе для желающих похудеть, начала самостоятельно готовить еду и считать калории. За год ей удалось сбросить 63 килограмма. Для этого Тейлор записывала все, что ест, и тщательно взвешивала пищу перед употреблением. Она стала покупать обезжиренные продукты и отказалась от шоколада.

Важным фактором успеха британка считает то, что она находилась в среде единомышленников, которые помогали ей сохранять мотивацию. Теперь она весит 62 килограмма и стала более уверенной в себе.

Я каждый раз в шоке, когда прохожу мимо витрин магазинов и вижу свое отражение. Мне верится, что это я Джоанна Тейлор

Тейлор выбросила все мешковатые футболки и леггинсы, которые ей приходилось носить в течение двух десятилетий, и купила платья, джинсы и мини-юбки. Она стала более активной и теперь может гулять и играть с внуками.

Ранее сообщалось, что весившая 135 килограммов жительница Великобритании за год похудела на 56 килограммов благодаря правильно подобранной диете и смене образа жизни. Если прежде она часто питалась фастфудом, то теперь предпочитает готовить еду самостоятельно.