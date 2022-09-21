Жена Зеленского появилась на Генассамблее ООН

Жена президента Украины Зеленского Елена появилась на Генассамблее ООН

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в составе украинской делегации появилась на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в рамках сессии Генассамблеи ООН в составе украинской делегации. Об этом пишет РИА Новости.

В графике Гутерреша значилась встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. При этом по завершении встречи в составе делегации оказалась женщина, похожая на жену украинского президента.

Украинский премьер отказался отвечать на вопросы журналистов, как и остальные члены делегации.

Ранее Жена Зеленского заявила, что специальная военная операция повлияла на их брак. По словам Зеленской, она и ее супруг стали больше интересоваться друг другом. Она также выразила надежду, что военный конфликт сплотит их отношения.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября.