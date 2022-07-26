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Жена Зеленского рассказала о влиянии спецоперации на их брак

Daily Mail: жена президента Украины Зеленского заявила, что спецоперация укрепила их брак

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что специальная военная операция повлияла на их брак. Об этом сообщается в материале Daily Mail.

«Я согласна с теорией о том, что брак становится крепче с трудностями. Я думаю, что в нашем случае было бы так же», — сказала она в интервью. По словам Зеленской, она и ее супруг стали больше интересоваться друг другом.

Она также выразила надежду, что военный конфликт сплотит их отношения.

Ранее первая леди Украины рассказала, что их девятилетний сын Кирилл обсуждает с отцом происходящее в стране и дает ему советы по военным вопросам. Она добавила, что Кирилл дает Зеленскому советы, какую военную технику необходимо закупать, и оценивает помощь зарубежных стран Украине.

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Анастасия Заикина
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