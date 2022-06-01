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Жена Зеленского рассказала о военных советах сына своему отцу

Жена Зеленского Елена заявила, что 9-летний сын дает ему советы в военной сфере

Фото: Офис Президента Украины

Девятилетний сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл обсуждает со своим отцом происходящее в стране и дает ему советы по военным вопросам. Об этом рассказала жена главы республики Елена, сообщает Daily Mail.

По словам первой леди, ее девятилетний сын Кирилл дает Зеленскому советы, какую военную технику необходимо закупать, и оценивает помощь зарубежных стран Украине.

«Какие танки, самолеты, вертолеты нам нужно купить, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», — заявила жена президента.

Ранее супруга украинского лидера сообщала, что Зеленский не сам пишет тексты своих выступлений. При этом она отметила, что у него нет возможности изучить текст заранее. «Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его — достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», — добавила Зеленская.

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Алевтина Запольская
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