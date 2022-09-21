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Зеленский прокомментировал проведение референдумов

Президент Украины Зеленский заявил, что позиция Киева не меняется из-за референдумов
СюжетРеферендум в ДНР:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Киева не меняется из-за анонсов о проведении референдумов о самоопределении и вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам главы государства, в этом вопросе Украина имеет полную поддержку от своих партнеров. «Наши позиции — четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», — прокомментировал украинский лидер.

Зеленский добавил, что необходимо оказывать больше поддержки Вооруженным силам Украины, разведке, Службе безопасности, Нацгвардии, полиции и пограничникам.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Марина Совина
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