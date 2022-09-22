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Российского адвоката осудят за изнасилования и двойное убийство

Адвоката иркутской коллегии осудят за многочисленные изнасилования и двойное убийство

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Иркутской области осудят адвоката, который обвиняется в многочисленных преступлениях — получении сексуальных услуг от несовершеннолетнего лица, изнасилованиях и убийстве. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 22 сентября, сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, на данный момент мужчина является адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии. В общей сложности следствие инкриминирует ему 40 эпизодов преступлений, среди которых восемь — изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Жертвы были несовершеннолетние, самой младшей жертве было 12 лет. Также адвокату вменяется убийство и двойное убийство; оно сопряжено с изнасилованием группой лиц по предварительному сговору — у фигуранта был сообщник. Один из вмененных преступных эпизодов — изнасилование несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Остальные эпизоды — преступления по статье «Получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего лица».

Следствие полагает, что мужчина с сообщником убил и изнасиловал 15-летнюю девочку в марте 2007 года в поселке Балаганск Иркутской области. Раскрыть преступление удалось в начале 2020 года благодаря общей работе следователей, полиции и криминалистов. Сотрудники уголовного розыска и спецотряда Росгвардии задержали фигурантов. В ходе обысков следствие нашло предметы и документы, послужившие уликами.

Второй фигурант уголовного дела оказался причастен к убийству в 2011 году, которое тоже длительное время не удавалось раскрыть.

Все материалы — 40 томов уголовного дела — направлены в областной суд для рассмотрения по существу.

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Леонид Микуляк
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Российского адвоката осудят за изнасилования и двойное убийство
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