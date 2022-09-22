Гендиректор российской стройфирмы созналась в махинациях с оборонзаказом

Гендиректор столичной стройфирмы созналась в многомиллионных махинациях на оборонзаказе

Гендиректор российской стройфирмы созналась в многомиллионных махинациях с оборонзаказом — Татьяне Алябьевой предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 22 сентября, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Москве.

По данным ведомства, Алябьевой вменяются два эпизода преступлений по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ. Следствие полагает, что в апреле 2019 года и октябре 2020-го между компанией «Главное управление обустройства войск» и компанией, которую возглавляла Алябьева, были заключены контракты на реконструкцию жилого дома в одной из военных частей Иркутска и на строительство разных объектов в военном городке в Ульяновске. В качестве аванса Алябьева получила 400 миллионов рублей; 100 миллионов из этой суммы фигурантка присвоила себе и перевела на подконтрольные ей счета по фиктивным договорам субподряда.

Однако эту махинацию вскрыли следователи столичного СКР и сотрудники ФСБ. Алябьева ранее была осуждена за аналогичное преступление к реальному сроку — она отбывала наказание в местах лишения свободы. Сейчас она в изоляторе. СКР сообщает, что фигурантка признала вину, заключила досудебное соглашение и изобличила не только себя, но и соучастников.