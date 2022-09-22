Экономист заявил о необходимости девальвации рубля

Аналитик Мустаев заявил о необходимости девальвировать рубль

Девальвация рубля необходима даже в случае, если страна перейдет на расчет исключительно в национальных валютах, поскольку, в чем бы ни проходил расчет, России необходимо, чтобы ее товары продавались в рублях по более высокой цене. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

Россия постепенно переходит на расчет в национальных валютах с покупателями ее товаров. Данный процесс происходит в рамках плана по дедолларизации экономики страны. Но, по словам аналитика, крепкий, сильный рубль России невыгоден даже в таком формате.

«Вопрос девальвации стоит, даже если рассчитываться в национальных валютах, — сказал эксперт. — Неважно относительно чего девальвировать — юаня или доллара. Колебания курсов валют развитых стран, если КНР включить в их число, не очень большие. Это единицы по году. А нам нужна девальвация более масштабная, десятки процентов».

По словам Мустаева, в чем бы ни происходил расчет, нефть все равно нужно продавать в рублях по более высокой цене. Реализовать это можно через взаимные перерасчеты в рублях, юанях и так далее — это уже не играет роли.

Важно то, что нефть в рублях должна стоить больше. Ее можно продавать за более высокую цену в рублях, но для китайского потребителя она будет выражаться в более высоком курсе юаня к рублю Руслан Мустаев аналитик

«За большее количество юаней китайские партнеры вряд ли согласятся покупать — смысла переплачивать за нефть в юанях для них нет. То есть по факту рубль нужно девальвировать, чтобы собирать налог на прибыль с нефтепроизводителей», — объяснил аналитик.

Ранее сообщалось, что рубль продолжает укрепляться к основным валютам, доллару и евро, что отмечается не первый месяц на фоне административных ограничений и снижения спроса на валюту со стороны импортеров в условиях санкций. Доллар и евро торгуются ниже 60 рублей.