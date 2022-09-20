Индекс Мосбиржи упал более чем на 10 процентов в ходе торгов 20 сентября

Индекс Мосбиржи упал более чем на 10 процентов в ходе торгов 20 сентября, свидетельствуют данные площадки. Индекс РТС на момент написания материала показывает сопоставимое снижение.

Индекс голубых фишек теряет более 11 процентов, среди лидеров снижения — бумаги «Яндекса», «Новатэка», «Лукойла».

Рубль тем не менее продолжает укрепляться к основным валютам, доллару и евро, что отмечается не первый месяц на фоне административных ограничений и снижения спроса на валюту со стороны импортеров в условиях санкций. Доллар и евро торгуются ниже 60 рублей.

Снижение индексов отмечается на фоне новостей о намерении провести референдумы о вхождении в состав России в республиках Донбасса. И в ДНР, и в ЛНР его намерены проводить с 23 по 27 сентября.