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Названы даты референдума о вхождении ЛНР в состав России

Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

Фото: Александр Река / ТАСС

Спикер Народного совета Луганской народной республики (НС ЛНР) Денис Мирошниченко назвал даты проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания парламента республики, сообщает «Интерфакс».

По его словам, соответствующее голосование о присоединении ЛНР к России пройдет с 23 по 27 сентября.

Ранее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении голосования по вопросу вхождения республики в состав России на правах субъекта федерации. До этого депутаты НС ЛНР единогласно приняли закон о референдуме.

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Алевтина Запольская
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