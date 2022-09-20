Названы даты референдума о вхождении ЛНР в состав России
Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября
Спикер Народного совета Луганской народной республики (НС ЛНР) Денис Мирошниченко назвал даты проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания парламента республики, сообщает «Интерфакс».
По его словам, соответствующее голосование о присоединении ЛНР к России пройдет с 23 по 27 сентября.
Ранее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении голосования по вопросу вхождения республики в состав России на правах субъекта федерации. До этого депутаты НС ЛНР единогласно приняли закон о референдуме.