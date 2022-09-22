Российских полицейских заподозрили в хищении трех тысяч литров алкоголя

В Саратове полицейских заподозрили в хищении трех тысяч литров алкоголя во время проверки

В Саратове следователи возбудили дела в отношении сотрудников полиции по факту хищения товара у предпринимателей. Об этом в четверг, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 июня правоохранители изъяли алкоголь у одной из фирм, занимающейся оптовой торговлей спиртным. По результатам проверки выяснилось, что компания не нарушала закон. Полицейские вернули часть товара, при этом более трех тысяч литров было похищено.

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УМВД и УФСБ. Известно, что недобросовестным стражам порядка вменяют совершение преступлений по статьям 169 («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.