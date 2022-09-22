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В России раскрыли меры поддержки для призванных по мобилизации иностранцев

Призванным по мобилизации иностранцам предоставят соцподдержку, как москвичам
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Иностранные граждане, которые будут призваны в Москве в рамках частичной мобилизации, объявленной в России президентом Владимиром Путиным, смогут рассчитывать на ту же соцподдержку, что и москвичи. Подобные меры власти города раскрыли в указе, который был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным и доступен на официальном сайте градоначальника.

Как следует из указа, всем иностранцам, которые были отобраны военным комиссариатом столицы и заключили контракт о прохождении военной службы с Минобороны России, соцподдержка будет предоставляться в том же объеме, что и москвичам. Таким образом, им также будут ежемесячно доплачивать 50 тысяч рублей в период прохождения службы.

Кроме того, иностранные граждане смогут получить выплату в размере миллиона рублей при тяжелом ранении и 500 тысяч рублей — при легком. В случае гибели мобилизованного в ходе службы или в течение одного года со дня увольнения из-за ранения или заболевания, полученного при исполнении обязанностей, его семья получит выплату в размере 3 миллионов рублей.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что она не коснется студентов, а также тех, кто сейчас служит по призыву. Всего, по подсчетам ведомства, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Варвара Кошечкина
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