Microsoft назвал способы удержать молодых сотрудников

Microsoft посоветовал компаниям обучать сотрудников, чтобы удерживать их от увольнения

Microsoft дал советы другим компаниям и назвал способы удержать молодых сотрудников от увольнения, пишет CNBC.

Речь идет о представителях поколения зумеров, родившихся с 1997 по 2012 годы. В последнее время среди них отмечается тенденция к частой смене мест работы. Это началось во время пандемии COVID-19. Специалисты дали явлению название «великое увольнение». Согласно результатам опроса Microsoft, 52 процента зумеров рассказали о намерении перейти на другое место работы до конца текущего года.

По словам авторов доклада, высокой зарплаты и привилегий может быть недостаточно для удержания ценных сотрудников в компании. Дополнительно стоит предоставить работникам возможности для обучения и профессионального развития.

Еще один фактор, способствующий удержанию сотрудников, — возможность перемещаться внутри корпоративной иерархии и менять свои роли в структуре компании. Также молодые сотрудники склонны сохранять текущее место работы, если на нем им предоставят возможность сторонних подработок.

«Сейчас настал момент… для организаций действительно остановиться, сделать паузу и подумать о том, как они помогают людям расти и приобретать новые навыки», — отметила представитель исследовательского проекта Microsoft Коллетт Столлбаумер.

