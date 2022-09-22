Макрон призвал сделать все возможное для возвращения к переговорам по Украине

Президент Франции Макрон: необходимо сделать все для возвращения к переговорам по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговорного процесса по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что необходимо сделать все необходимое для того, чтобы представители Украины и России сели за стол переговоров, когда обе страны будут к этому готовы. Он добавил, что при установлении диалога между сторонами конфликта должны учитываться требования, выдвинутые Киевом, в том числе восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».

Макрон подчеркнул, что не будет никоим образом пытаться интерпретировать развитие событий на Украине или делать какие-либо высказывания, способные усугубить эскалацию. Глава государства заверил, что Париж «не находится в состоянии войны» с Москвой.