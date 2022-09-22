В России предрекли массовый исход банков

Экс-зампред ЦБ Сухов заявил, что с российского рынка уйдут 20-30 иностранных банков

В ближайшие полтора года с российского рынка уйдет несколько десятков банков, такой массовый исход предрек глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Его слова приводит газета «Известия».

Вероятность ухода таких иностранных банков, как «Райффайзен» и «Юникредит», он оценил как высокую и предположил, что они скорее всего будут проводить процедуру добровольной ликвидации. В общей сложности можно говорить о предстоящем уходе 20-30 иностранных кредитных организаций, предположил Сухов. «Не ожидаю, что иностранные банки будут банкротить "дочки": любой дефолт вызывает неприятные экономические последствия для головной организации», — прокомментировал он.

В середине сентября стало известно о предложении Центробанка разрешить зарубежным банкам открывать филиалы в России, несмотря на фактический запрет, действующий с 2013 года. Согласно инициативе, представить свои подразделения в стране смогут только кредитные организации государств, признанных дружественными. В этих банках будут доступны лишь две операции: открытие и ведение счетов физических и юридических лиц.

В условиях санкционного давления на финансовую систему России такая мера могла бы помочь в расчетах в национальных валютах по внешнеторговым операциям, а также в привлечении инвестиций в экономику страны.