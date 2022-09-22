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Встреча Лаврова и президента Кипра отменилась после заявления Путина

Кипр отменил встречу своего президента с Лавровым после заявления Путина о мобилизации
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Встреча министра иностранных дел России Сергей Лаврова с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом была отменена после заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на представителя правительства республики.

Издание также отметило, что Республика Кипр намерена присоединиться к международной реакции на возможное присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины к территории России. «Этот вопрос рассматривается как особенно серьезный, определенно будет много реакций, возможно, с новыми санкциями», — сказал изданию глава МИД Кипра Иоаннис Касулидис.

19 августа Греция и Кипр выступили против введения запрета на выдачу шенгенских виз для российских туристов. Как заявил постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу, это было бы неправильным решением. Он добавил, что визы от кипрских властей получают «даже граждане Турции».

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Николай Чигасов
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