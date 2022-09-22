Названа дата публикации плана Еврокомиссии по борьбе с энергокризисом

Bloomberg: Еврокомиссия опубликует план по борьбе с энергокризисом 28 сентября

Документ Еврокомиссии с мерами по борьбе с энергокризисом в Европе будет опубликован в следующую среду, 28 сентября. Такую дату со ссылкой на источники назвал Bloomberg. При этом собеседники агентства указывают, что обсуждение вопроса продолжится.

В плане будет предложено ограничить колебания рынка, повысить ликвидность энергорынков, а также снизить стоимость природного газа, говорится в материале. Ранее в ЕК подготовили внутренний документ с анализом вариантов ограничений цен на газ, среди которых есть финансовый контроль над крупнейшим в Европе газовым хабом TTF.

Тема борьбы с энергокризисом должна стать одной из центральных на неформальной встрече лидеров стран Евросоюза 7 октября в Праге и на саммите Евросоюза в Брюсселе 20-21 октября.

Рост цен на электроэнергию в Европе фиксируется уже больше года, что связано с ограничениями поставок российского газа и, как следствие, ростом цен на топливо. Кризис резко усугубился после ввода российских войск на территорию Украины, что привело к санкциям со стороны Евросоюза и дополнительному падению поставок газа.

На этом фоне европейские страны резко увеличили закупку сжиженного природного газа (СПГ) в хранилища. По состоянию на конец сентября, в среднем хранилища в регионе заполнены более чем на 85 процентов, что выше запланированного уровня. В Германии уровень превышает 90 процентов, хотя оба газопровода из России, «Ямал — Европа» и «Северный поток» сначала резко сократили прокачку, а потом были остановлены.