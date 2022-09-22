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Российского адвоката задержала ФСБ при получении одного миллиона рублей за аферу

ФСБ задержала приморского адвоката при получении 1 млн рублей за обещание закрыть дело

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Приморском крае сотрудники ФСБ при получении одного миллиона рублей задержали местного адвоката и ее знакомого, которые обещали клиенту передать деньги на взятки правоохранителям, чтобы закрыть его уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, адвокат заключила соглашение об оказании юридической помощи гражданину, проходившему по делу о незаконном обороте наркотиков. Юрист предложила клиенту за взятку в 3,5 миллиона рублей прекратить его уголовное преследование. Деньги она обещала передать силовикам. В итоге мужчина отдал адвокату и ее знакомому 1,2 миллиона рублей, но затем понял, что стал жертвой аферы. Он обратился в ФСБ с заявлением о преступлении. При передаче очередного транша адвоката и ее знакомого задержали правоохранители.

По решению суда они арестованы, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре Приморского края.

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Любовь Ширижик
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