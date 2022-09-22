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В ЛНР сообщили о запуске работы участковых комиссий референдума

ЦИК ЛНР сообщил о запуске работы участковых комиссий референдума о присоединении к России
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Александр Река / ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о запуске работы участковых комиссий референдума о присоединении к России. Об этом заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, передает ТАСС.

Отмечается, что все участковые комиссии уже получили бюллетени и необходимое технологическое оборудование. Всего в ЛНР была образована 461 комиссия.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Алевтина Запольская
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