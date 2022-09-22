Минтруд озвучил размер универсального пособия на одного ребенка

Минтруд РФ: размер универсального пособия на ребенка составит 7, 10,5 или 14 тысяч рублей

Средний размер универсального пособия на одного ребенка в 2023 году по России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей. Сумма выплат будет зависеть от нуждаемости семьи. Такие данные озвучили в пресс-службе Минтруда, передает РИА Новости.

По данным министерства, новое пособие предоставят семьям, чьи доходы ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. «Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума», — уточнили в пресс-службе.

В четверг, 22 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране с 1 января 2023 года введут универсальное пособие для семей с низкими доходами. По его словам, новое пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет.