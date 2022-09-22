Навещающая покойного отца семья 43 года приходила на чужую могилу

Metro: семья 43 года навещала чужую могилу и думала, что там погребен их отец

В Великобритании семья навещала чужую могилу 43 года подряд, думая, что там находится их отец. Об этом сообщает Metro.

67-летняя Сильвия Росс похоронила своего отца Джона Томаса Томпсона в 1979 году. С тех пор она приходила на кладбище и приносила на могилу цветы на каждый день рождения покойного, День отца и Рождество. Однако спустя более чем четыре десятилетия, когда семья обратилась в Совет графства Дарем по поводу установки мемориала, выяснилось, что в том месте погребен другой мужчина, которого зовут Фредерик Браун. Томпсон лежит в безымянной могиле в нескольких метрах от нее.

Дочь Сильвии, 42-летняя Линетт, сказала, что ее мать была шокирована подобной ошибкой и сокрушалась из-за того, что столько лет приходила на чужую могилу. «Я никогда не видела своего дедушку, но моя мать навещает его уже 43 года и совершенно опустошена», — рассказала женщина.

Грэм Харрисон, менеджер по вопросам похорон Совета графства Дарем, принес свои извинения за причиненное беспокойство. Останки Томпсона были перенесены на правильное место захоронения. «Хотя ошибка теперь исправлена, это не отменяет тех страданий, которые испытала семья. Мы хотели бы еще раз принести наши самые искренние извинения за причиненную боль», — заявил Харрисон.

Ранее сообщалось, что семья из британского города Исингтон, графство Дарем, обнаружила в могиле умершего 17 лет назад отца останки неизвестной женщины. Кому принадлежат эти останки и где на самом деле похоронен мужчина, никто не знает.