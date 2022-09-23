Вероятность кризиса в США оценили в 80 процентов

Профессор экономики Ханке: вероятность кризиса в США приблизилась к 80 процентам

Профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в интервью CNBC оценил вероятность масштабного кризиса в США в обозримом будущем в 80 процентов.

«Причина этого в том, что ФРС взорвала денежную массу с начала 2020 года беспрецедентными темпами, и они не хотят, чтобы между денежной массой и инфляцией был большой промежуток», — отметил Ханке.

По его словам, Федеральная резервная система (ФРС) искала причины инфляции «не там» и «не замечала» эффекта от увеличения на рынке денежной массы вследствие проводимой во время пандемии коронавируса политики количественного смягчения. Она предполагает скупку на открытом рынке государственных и корпоративных облигаций с целью повышения их цены и снижения доходности, которая служит ориентиром для всех долговых инструментов.

Должной реакцией ФРС на текущую ситуацию, сопряженную с рекордной за многие десятилетия инфляцией (в июле она составила 8,6 процента в годовом выражении), мог бы стать обратный процесс — проведение количественного ужесточения, то есть распродажа ценных бумаг с баланса ФРС, что привело бы к росту доходности по ним и сократило бы объем денежной массы в обращении.

