В Москве арестовали бывшего депутата «Единой России»

В московском суде арестовали бывшего депутата «Единой России»

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего депутата: его отправили под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Пресненском районном суде Москвы.

По данным ведомства, суд приговорил к домашнему аресту Смирнову Станиславу Вячеславовичу. Следствие полагает, что Смирнов виновен в коммерческом подкупе.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан суд приговорил к 18 годам лишения свободы 42-летнего местного жителя, который с приятелем напал на полицейских, отобрал у них табельное оружие и попытался их застрелить.

Также сообщалось, что в Красноярском крае двоих 30-летних уроженцев Казахстана и 40-летнего россиянина осудили за попытку заказного убийства россиянки, которая сбежала от супруга из Турции вместе с детьми.