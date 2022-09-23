Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Москве арестовали бывшего депутата «Единой России»

В московском суде арестовали бывшего депутата «Единой России»

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего депутата: его отправили под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Пресненском районном суде Москвы.

По данным ведомства, суд приговорил к домашнему аресту Смирнову Станиславу Вячеславовичу. Следствие полагает, что Смирнов виновен в коммерческом подкупе.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан суд приговорил к 18 годам лишения свободы 42-летнего местного жителя, который с приятелем напал на полицейских, отобрал у них табельное оружие и попытался их застрелить.

Также сообщалось, что в Красноярском крае двоих 30-летних уроженцев Казахстана и 40-летнего россиянина осудили за попытку заказного убийства россиянки, которая сбежала от супруга из Турции вместе с детьми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на информацию о планах мобилизовать более 300 тысяч человек
Девочка рассказала о жизни с аллергией на воду и слезы
Мексика отказалась вводить не одобренные Совбезом ООН санкции
Державшую двух детей на цепи россиянку осудили на пять лет
Власти Украины поделили регионы на четыре типа
США расширили возможности поставки в Иран коммуникационных услуг
Захарова обвинила Румынию в нарушении устава Международного союза электросвязи
Водонаева сравнила свою квартиру для кота с интерьером дворца в фильме «Спенсер»
В китайском МИД высказались о несправедливости демократии в США
Жена Никиты Джигурды продемонстрировала фигуру в купальнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.