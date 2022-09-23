Убивший оператора на съемках фильма актер избавится от дома в США

Актер Алек Болдуин выставил на продажу дом в Нью-Йорке за 29 млн долларов

Американский актер Алек Болдуин решил избавиться от своего дома в США. Он выставил поместье в штате Нью-Йорк на продажу за 29 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Объявление о продаже появилось через семь месяцев после того, как Болдуин приобрел ферму в штате Вермонт. Актер захотел переехать в более тихое место после инцидента на съемках фильма «Ржавчина», во время которого Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс.

Выставленное на продажу поместье находится в Хамптонс, Болдуин купил его в 1996 году за 1,75 миллиона долларов. Внутри дома четыре спальни и семь ванных комнат, а также кухня, столовая, домашний кинотеатр, комната для дегустации вина и библиотека. Площадь жилья составляет почти 930 квадратных метров. Помимо основного здания, на участке в четыре акра имеются бассейн, СПА-зона, терраса и беседка с камином.

В августе жилье в США продала актриса Аманда Сейфрид. Звезда фильма «Дрянные девчонки» получила за квартиру в Нью-Йорке за 3,4 миллиона долларов на 250 тысяч больше начальной цены.