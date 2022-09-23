ЦРУ запустило собственный подкаст, чтобы «демистифицировать» то, что делают спецслужбы

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США запустило свой собственный подкаст под названием The Langley Files. Гостем первого выпуска стал директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Вы правы, разведслужбы должны собирать секреты, хранить их, а не раскрывать. Обычно мы работаем в тени (...), наши успехи покрыты тайной, а наши неудачи болезненно заметны. Однако я убежден, (...) что в нашей демократии, где доверие к институтам в дефиците, важно пытаться максимально объяснить, кто мы, немного демистифицировать то, что мы делаем», — рассказал Бернс.

Подкаст можно послушать на известных стриминговых сервисах. Глава ЦРУ поделился любимыми фильмами о шпионах, однако признался, что в жизни работа разведывательных служб сильно отличается от того, что показывают в кино.

«Большим заблуждением (...) является то, что разведка в реальной жизни — это гламурный мир агентов-одиночек, мир Джеймса Бонда, Джейсона Борна и Джека Райана, мир героев, которые водят быстрые машины, обезвреживают бомбы и самостоятельно регулируют мировые кризисы каждый день. Должен сказать, что это постоянный источник шуток для моих жены и дочери, которые никогда не перестают напоминать мне, что я не совсем соответствую этому имиджу», — отметил Бернс.

Ранее банк ВТБ запустил подкаст «Культурная страна» о наиболее ярких культурных событиях в областях культуры и бизнеса. Первый выпуск посвящен выставке «Коллекция Морозовых. Брат Иван», проходящей сейчас в Пушкинском музее.