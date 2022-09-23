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Прокурор запросил 4,5 года колонии для напавшего на полицейского американца

В Воронеже прокурор запросил 4,5 года колонии для напавшего на полицейского американца

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Воронеже прокурор запросил 4,5 года колонии общего режима для американца Роберта Гилмана, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского. Об этом в пятницу, 23 сентября, пишут РИА Новости.

Иностранец признал вину в содеянном. Следующее заседание состоится 30 сентября.

По данным следствия, вечером 17 января этого года Гилмана в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда Сухуми — Москва за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Однако иностранец, не согласившийся с законными требованиями полицейских, затеял с ними драку — он нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД, после чего дебошира успокоили его коллеги.

Первоначально американец отказывался от дачи показаний и не признавал вину в нападении на полицейского. Он заявлял, что почувствовал себя плохо в поезде, потерял сознание, а очнулся уже в воронежском отделе полиции. Его задержали 24 января, на следующий день арестовали. В СИЗО он отметил 28-й день рождения.

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Елизавета Новикова
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