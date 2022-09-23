Российский полицейский погиб в погоне за пьяным лихачом

Скончался полицейский, пострадавший в ДТП во время погони за пьяным лихачом на Урале

В больнице во время операции скончался полицейский, пострадавший в ДТП во время погони за пьяным лихачом. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, поздним вечером 22 сентября в екатеринбургской клинической больнице №1 остановилось сердце капитана полиции Алексея Казакова из экипажа ГИБДД ОВД Заречного. Он находился в автомобиле ДПС «Лада Веста», который преследовал внедорожник «Нива». Водитель отказался выполнить законное требование полицейских и попытался скрыться. Во время погони полицейская машина столкнулась с большегрузом DAF, двигавшимся в попутном направлении. Точная причина аварии сейчас устанавливается.

Находившиеся в служебном автомобиле двое полицейских были госпитализированы с травмами. Через два часа их коллеги задержали водителя «Нивы», который был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был ранее лишен водительских прав за пьяную езду, также он имеет судимости за кражи, незаконный оборот наркотиков, разбойное нападение и дважды за нарушения правил дорожного движения, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевших. Сейчас мужчина содержится под стражей и дает показания. На него составлен протокол за административное правонарушение, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У погибшего полицейского остались две несовершеннолетние дочери. Капитан Казаков — ветеран боевых действий, дважды был в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе. За весомый вклад в борьбу с терроризмом и преступностью награжден медалями «Участник боевых действий», «За ратную доблесть», «За отличие в службе» III и II степени.