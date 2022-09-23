Певица Halsey рассказала о проблемах с ментальным здоровьем

Певица Halsey пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем и одиночество

27-летняя американская певица Halsey пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем. Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях, передает PageSix.

Исполнительница отметила, что в последнее время задается вопросом о том, не выбрала ли она неправильную для себя жизнь, а также часто испытывает одиночество. Halsey добавила, что из-за подавленного состояния чувствует к себе отвращение.

«Я часто обнаруживаю, что внутри меня есть глубокая печаль, которую не может коснуться никакое количество мирских удовольствий, одиночество, пустота. Я часто думаю, не выбрала ли я для себя неправильную жизнь. И эта мысль удушает. Мне жаль, что меланхолия проникла в мое искусство таким образом, что не послужила ни для чего больше, кроме как для моего собственного отвращения к себе», — написала певица.

О том, по каким причинам она находится в таком состоянии, звезда не уточнила.

Ранее 28-летний канадский певец Джастин Бибер вновь отменил мировой тур из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем.