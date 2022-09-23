Минюст России включил украинского журналиста в реестр иноагентов

Минюст России включил украинского журналиста Цимбалюка в реестр физлиц-иноагентов

Минюст России включил украинского журналиста Романа Цимбалюка в реестр физлиц-иноагентов, следует из перечня ведомства.

Датой внесения значится 23 сентября 2023 года, причиной — осуществление политической деятельности. В графе об источниках финансирования указывается Украина.

Также в реестр были включены еще три человека: Дмитрий Иванов, Александр Кушнарь и Даниил Кен.

Ранее Минюст России расширил реестр СМИ-иноагентов за счет трех человек. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства. В список вошли журналисты Евгения Альбац и Дмитрий Алешковский, а также писатель Дмитрий Быков.

