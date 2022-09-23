Ирландия допустила выдачу виз нежелающим служить россиянам

Премьер Ирландии Мартин допустил выдачу виз нежелающим служить россиянам

Власти Ирландии рассмотрят возможность выдачи виз россиянам, которые не хотят проходить военную службу в Вооруженных силах РФ. Об этом заявил премьер-министр республики Михол Мартин в беседе с журналистами после выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Я думаю, нам нужно изучить это. В первую очередь мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Это является приоритетом для нас, помимо обычной схемы предоставления убежища, число заявителей на которое в этом году растет», — сказал министр, отметив, что это оказывает нагрузку на страну, поэтому необходимо работать в рамках своих возможностей.

Он добавил, что Ирландия традиционно внимательно изучает заявки на получение убежища от лиц, спасающихся от военных действий.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября. Призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.