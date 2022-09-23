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Инспектор ГИБДД украл у МВД гусеничный транспортер и получил срок

Экс-инспектор ГИБДД получил 3,5 года условно за кражу у МВД гусеничного транспортера

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Мурманской области суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции за кражу у МВД гусеничного транспортера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Осужденному назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

Подсудимый работал инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД в Североморске. В 2021 году он похитил гусеничный транспортер 1991 года выпуска стоимостью 389 тысяч рублей, числившийся на балансе отдела полиции. Транспортное средство полицейский обменял у знакомого, не осведомленного о краже, на автомобиль.

Чтобы скрыть преступление, инспектор ГИБДД поставил в гараж сломанный транспортер. Кражу выявили сотрудники ФСБ.

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Любовь Ширижик
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