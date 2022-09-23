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Сообщникам дали от 9 до 11 лет за попытку убийства сбежавшей из Турции россиянки

Троим сообщникам дали от 9 до 11 лет за попытку убийства сбежавшей из Турции россиянки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Красноярском крае двоих 30-летних уроженцев Казахстана и 40-летнего россиянина осудили за попытку заказного убийства россиянки, которая сбежала от супруга из Турции вместе с детьми. Об этом в пятницу, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Организатора преступления приговорили к 11,6 года, а подстрекателя и исполнителя — к 9,5 года лишения свободы. Все трое сообщников будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в 2017 году россиянка покинула Турцию вместе с детьми — ранее она переехала туда и вышла замуж, завела двоих детей. Женщина остановилась в Железногорске. Со временем супруг начал вынашивать план мести из-за того, что его избранница не захотела возвращаться в Турцию. Он предложил своему знакомому 30 тысяч долларов за убийство жены. Тот обдумал предложение и нашел двоих соучастников для расправы.

В начале 2021 года все трое прибыли в Красноярский край. В феврале того же года они напали на свою жертву прямо возле детского сада, когда женщина отвела туда детей, — один из мужчин ударил ее ножом в живот. Полагая, что этого достаточно, преступники скрылись, но женщина выжила.

Преступники срочно вылетели в Москву, после чего планировали попасть в Турцию, но полиция задержала их в аэропорту.

Дело в отношении супруга пострадавшей выделено в отдельное производство, мужчина объявлен в федеральный и международный розыск.

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Елизавета Новикова
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