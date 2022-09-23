Российская торговка убила 94-летнюю пенсионерку ради ее сбережений

В Кемеровской области 21-летней россиянке дали 21 год за убийство 94-летней пенсионерки

В Кемеровской области 21-летней россиянке дали 21 год колонии общего режима за убийство 94-летней пенсионерки. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в мае 2020 года торговка, распространявшая товары среди жителей многоквартирных домов, решила завладеть деньгами пожилой женщины. Жертва преступления ранее приобретала товары, и девушка знала, что у нее есть значительные сбережения. В день преступления она надела перчатки и позвонила в дверь. Как только старушка открыла дверь, убийца затолкнула ее внутрь и закрыла рот жертвы, после чего удерживала на ее лице подушку, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Добычей злоумышленницы стали около 350 тысяч рублей. Она сбежала с места преступления, закрыв входные двери на ключ. Однако тело пенсионерки было обнаружено соседями, у которых были запасные ключи, и которые регулярно навещали пожилую соседку.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая была установлена и задержана. Изначально обвиняемая сотрудничала со следствием, но затем от дачи показаний отказалась.