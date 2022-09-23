Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российская торговка убила 94-летнюю пенсионерку ради ее сбережений

В Кемеровской области 21-летней россиянке дали 21 год за убийство 94-летней пенсионерки

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Кемеровской области 21-летней россиянке дали 21 год колонии общего режима за убийство 94-летней пенсионерки. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в мае 2020 года торговка, распространявшая товары среди жителей многоквартирных домов, решила завладеть деньгами пожилой женщины. Жертва преступления ранее приобретала товары, и девушка знала, что у нее есть значительные сбережения. В день преступления она надела перчатки и позвонила в дверь. Как только старушка открыла дверь, убийца затолкнула ее внутрь и закрыла рот жертвы, после чего удерживала на ее лице подушку, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Добычей злоумышленницы стали около 350 тысяч рублей. Она сбежала с места преступления, закрыв входные двери на ключ. Однако тело пенсионерки было обнаружено соседями, у которых были запасные ключи, и которые регулярно навещали пожилую соседку.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая была установлена и задержана. Изначально обвиняемая сотрудничала со следствием, но затем от дачи показаний отказалась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Азамат Асланов
Обсудить
Последние новости
Вашингтон призвали не принимать Украину в НАТО
Названы города России с самыми дешевыми квартирами
Пасечник заявил об обеспечении безопасности референдума
Блогерша показала способ улучшить качество волос с помощью футболки
В российском регионе запретили торговлю алкоголем у военных частей
Раскрыты детали ужесточения санкций Евросоюза против России
Четыре российских депутата попросились на фронт
Бортпроводники заставили пассажирку-инвалида добираться до туалета ползком
В России начало падать производство говядины
В Крыму опровергли запрет на выезд из региона после объявления мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.