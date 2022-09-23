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Новость о вакцинации с помощью химтрейлов оказалась фейком восьмилетней давности

Сообщение, что в Австралии начнут распылять вакцину от холеры, оказалось недостоверным

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Сообщение о том, что в Австралии самолеты будут распылять вакцину от холеры, которое распространилось в соцсетях в сентябре, оказалось фейком восьмилетней давности.

Первоисточником новости стала статья на сайте WorldTruth.TV. Точную дату публикации материала определить не удалось, так как на сайте отсутствуют какие-либо указания на время выхода.

В материале утверждалось, что в Австралии начнут принудительно вакцинировать местных жителей от холеры с помощью химтрейлов (химикатов, которые распыляют самолеты — прим. «Ленты.ру»). «Австралия одобрила заявку на получение лицензии от крупной фармацевтической компании PaxVax, которая позволит им преднамеренно выпускать ГМО-вакцину, состоящую из живых бактерий, и распространять в Квинсленде с помощью химтрейлов», — говорится в материале.

В качестве источника указана ссылка на ресурс под названием preventdisease.com. Однако при попытке перейти по этой ссылке на экране возникает ошибка. Кроме того, сайт с этим названием не удалось найти через поисковики.

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В то же время в июне 2022 года на сайте организации Full Fact, занимающейся разбором фейков, вышел материал, опровергающий информацию о принудительной вакцинации в Австралии с помощью химтрейлов. Отмечается, что статья WorldTruth.TV является копией материала сайта preventdisease.com, опубликованного более восьми лет назад, но позднее удаленного.

Также в статье Full Fact говорится, что PaxVax действительно подала заявку на тестирование генетически модифицированной вакцины против холеры в Австралии в 2013 году. Однако сообщение, что вакцина будет принудительно вводиться населению через химтрейлы, было названо ложным.

Согласно документам офиса Регулятора генных технологий Австралии, в клиническом испытании вакцины PaxVax участвовало около одной тысячи здоровых людей, а вакцину им дали в виде напитка.

Ученый Уилберн Чен (Wilbur Chen), занимавшийся разработкой этой вакцины, в комментарии австралийскому агентству проверки фактов AAP FactCheck сообщил, что планов по распространению препарата по воздуху не было. «Нет научно обоснованной причины для распространения вакцины по воздуху», — заявил он.

Кроме того, известно, что слово «химтрейл» обычно используют конспирологи. Под этим словом они имеют в виду ядовитые следы, которые самолеты оставляют в небе; после них якобы ухудшаются погода и здоровье людей.

В российских СМИ публикации о якобы принудительной вакцинации граждан Австралии с помощью химтрейлов не были обнаружены.

Вместе с тем в социальной сети «ВКонтакте» эта фейковая информация стала активно распространяться в сентябре 2022 года. В частности, об этом написали сообщества «Телеканал "Сталинград"» (71,9 тысячи подписчиков) и TELEGRAM NEWS (3 тысячи подписчиков). Также посты на эту тему появились у пользователей.

Фейк был замечен и в мессенджере Telegram, в частности, в Telegram-каналах «Глобальная перезагрузка» (34,1 тысячи подписчиков) и «Осторожно Вакцинация» (19,9 тысячи подписчиков).

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Олег Давыдов
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