Популярный российский блогер раскрыл многомиллионные траты на съемки

Блогер Масленников рассказал, что самый дорогой ролик обошелся ему в 5,5 миллиона рублей

Популярный российский YouTube-блогер Дмитрий Масленников рассказал о том, что съемки одного из роликов обошлись ему в 5,5 миллиона рублей. Траты на съемки видео он раскрыл в шоу Agent Show ведущей Анастасии Ивлеевой, доступном на YouTube.

Масленников назвал самым дорогостоящим роликом, опубликованным на его YouTube-канале, выпуск под названием «Игра в кальмара в реальной жизни. Выживет только один», снятый по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». «Мы снимали адаптацию "Игры в кальмара" — плюс-минус 5,5 миллиона [рублей] за ролик получилось», — пояснил он.

Блогер добавил, что планирует в сентябре выпустить на YouTube новый проект, который будет включать в себя серию дорогостоящих выпусков. «Я пытался договориться с разными компаниями, с теликом, но говорят, что это слишком экспериментально, поэтому я сделаю это сам», — отметил он. Каждый эпизод проекта, по словам Масленникова, обойдется ему в шесть миллионов рублей.

13 октября 2021 года стало известно, что «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели 111 миллионов аккаунтов. Сериал стал первым южнокорейским проектом, возглавившим топ Netflix.

«Игра в кальмара» — сериал о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение участвовать в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 40 миллионов долларов.