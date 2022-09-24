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Назван способ сократить употребление алкоголя

Диетолог Писарева: правильный выбор бокала поможет сократить употребление алкоголя

Фото: Pixabay

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Ura.ru назвала способ, который поможет человеку сократить употребление алкоголя. По ее словам, в этом может помочь правильный выбор бокала.

«Более низкие бокалы человек подсознательно наполняет больше, а более высокие — меньше. Это связано с психологией людей, так как они больше концентрируется на измерении количества по вертикали, чем по горизонтали», — заявила специалист.

Она отметила, что на количество выпитого спиртного также может влиять форма бокала — лучше всего выбирать высокий и тонкий.

Ранее терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова посоветовала избегать за столом употребления алкоголя с жирной пищей. Она подчеркнула, что данное сочетание крайне негативно влияет на состояние организма. По ее мнению, наиболее вредный тандем — шипучие алкогольные напитки с большим количеством жирной и соленой пищи.

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Марина Совина
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